Salsomaggiore - Nibbiano&Valtidone 2 - 1 | La doppietta di Pellegrini vale tre punti

Il Salsomaggiore chiude la pratica Nibbiano&Valtidone alla mezzora del primo tempo e conquista tre punti d’oro contro una formazione temibile. Ora i gialloblù sono di nuovo in rampa di lancio, a grande distanza dalla zona play out e non troppo lontani dalle prime posizioni. A decidere l’incontro è stata la doppietta di Pellegrini che ha sbloccato il risultato già al 5’, raddoppiando poi al 30’. I parmensi hanno poi controllato, rischiando qualcosa nel finale quando all’85’ i piacentini hanno accorciato le distanze con Cacia, ma al triplice fischio i tre punti sono andati al Salsomaggiore.