Salsomaggiore - Pistoiese 2 - 4 | I gialloblù ci credono solo nel finale, ma non basta

Ancora una sconfitta per il Salsomaggiore che non riesce a rialzarsi in questo difficile campionato di Serie D. Al ‘Francani’ passa la Pistoiese che trova la rete del vantaggio già al 4’ con Di Biase che fa un pallonetto e batte il portiere gialloblù. Continua a macinare gioco la squadra ospite per chiudere subito la partita e il raddoppio infatti arriva al 25’ con Citro che serve Pertica il quale approfitta di una deviazione per calciare in rete ed è 0-2.

C’è solo una squadra in campo ed è quella toscana che al 48’ del primo tempo trova anche il tris con Macrì. Ad inizio ripresa la Pistoiese cala anche il poker con Citro che trasforma un rigore causato da Soumahoro. A questo punto la Pistoiese si rilassa e il Salso prova a recuperare trovando due reti al 60’ con Berti che calcia di destro dal limite e al70’ con De Sagastizabal che di testa infila in rete un cross giunto dalla destra. A questo punto i gialloblù provano a crederci e si buttano in avanti per tentare la rimonta, ma non trovano più la via del gol e il match termina 2-4.