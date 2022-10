Salsomaggiore - Prato 1 - 1 | I termali la recuperano con un gol rocambolesco

Non arrivano ancora i tre punti in Serie D per il Salsomaggiore che nel pomeriggio di oggi ha pareggiato contro il Prato dopo essere passato in svantaggio. Partono meglio gli ospiti che impegnano subito un paio di volte Galletti, bravo a farsi trovare pronto.

Al 19’ va in rete il Salso con Soumahoro, ma il gol viene annullato per il precedente fuorigioco di Mingiano. Le cose sembrano mettersi bene poi per il termali che al 24’ rimangono in superiorità numerica per l’espulsione di Cecchi che commette fallo da ultimo uomo di Berti. Nonostante alcuni buoni tentativi non riescono però ad approfittare dell’uomo in più i gialloblù che subiscono poi la rete al 37’ quando Colombi di testa colpisce la sfera e batte Galletti.

Nella ripresa il Salso cerca il pareggio fin dai primi minuti e lo trova al 57’ quando il portiere avversario commette un grave errore rinviando addosso a Berti che vede poi la palla entrare in rete. Nel finale continua a provarci la squadra parmense, ma senza la necessaria convinzione per trovare la vittoria.