Salsomaggiore - Rolo 0 - 0 | Reti inviolate nel big match tra parmensi e reggiani

Buona prova del Salsomaggiore che riesce a conquistare un punto contro una potenza come il Rolo che lascia così scappare in classifica il Cittadella. I gialloblù parmensi giocano una partita equilibrata e riescono a resistere fino al 90’ senza subire reti, ma anche senza trovare lo spunto giusto per cambiare il risultato del match. Ora il Salso è ancora entro ai Play Off, ma è stato sorpassato dalla Fidentina.