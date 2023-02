Salsomaggiore-Sant'Angelo 1 - 1 | Ancora un risultato positivo per i gialloblù

Ancora un risultato utile per il Salsomaggiore che ieri ha affrontato un turno infrasettimanale del Girone D di Serie D. Contro il Sant’Angelo è terminata 1-1 con una rete segnata all’ultimo secondo da parte dei gialloblù. Nel primo tempo il match non ha ritmi elevatissimi e il Salso gioca alla pari contro gli avversari, colpendo anche un palo con Papi.

Nella ripresa gli ospiti passano in vantaggio al 60’ con Ekuban che, servito in area da Gomez, controlla e batte fin impotente Mora. I salsesi però non ci stanno e si rimettono a testa bassa a cercare di rimediare. Il meritato pareggio arriva solo all’87’ quando Segantini crossa in area, Bernasconi fa sponda di testa e Djibril deve solo toccare in rete per l’1-1 finale.