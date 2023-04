Salsomaggiore - Scandicci 0 - 4 | I gialloblù chiuderanno la Serie D senza vittorie interne

Squadra in casa

Squadra in casa Salsomaggiore

Finisce nel peggiore dei modi la stagione casalinga del Salsomaggiore che non ha mai vinto al ‘Francani’ e che oggi, nell’ultima in casa, ha perso con un poker subito dallo Scandicci. Ci prova nei primi minuti la squadra gialloblù, poi al 26’ arriva il vantaggio dei toscani con Gianassi che riesce a trovarsi solo davanti a Frattini ed è facile a quel punto batterlo.

Il Salso non demorde e crea un paio di buone occasioni senza riuscire a metterle a segno e si va al riposo sullo 0-1. Nella ripresa al 55’ arriva il raddoppio dello Scandicci con Gozzerini ben servito in area. A questo punto i salsesi crollano e due minuti più tardi arriva il tris degli ospiti con Saccardi, poi all’86’ anche Vitali mette la firma sul match per il 4-0 finale.