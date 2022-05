Salsomaggiore in Serie D: la vittoria del Barletta promuove i termali

Festa grande a Salsomaggiore per la promozione in Serie D arrivata in anticipo rispetto alla fase finale nazionale di Coppa Italia. I gialloblù avevano vinto mercoledì il trofeo ‘Maurizio Minetti’ vincendo contro la Libertas Castel San Pietro per 2-0 e questa sera la vittoria del Barletta negli spareggi promozione contro il Martina, ottenuta per 4-2 ai tempi supplementari, ha spedito i pugliesi in Serie D.

Proprio il Barletta sarà l’avversaria in finale di Coppa Italia dei termali, ma avendo già ottenuto la promozione, l’altro posto libero spetta automaticamente all’altra finalista, ovvero il Salsomaggiore che non dovrà quindi aspettare l’esito della partita che si giocherà il 14 maggio. La scommessa dei parmensi di puntare sulla Coppa è stata vinta con una grande cavalcata e ora il sogno è realtà: il Salsomaggiore è in Serie D!