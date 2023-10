Sammartinese - Felino 0 - 1 | I rossoblù scalano la classifica

Squadra in casa

Squadra in casa Sammartinese

Bella e importante vittoria per il Felino che sale a dieci punti in classifica insieme al Real Sala Baganza e raggiunge il Carignano entrando nella zona play off. Sul campo della Sammartinese i rossoblù vincono di misura grazie alla rete di Pioli arrivata dopo l’ora di gioco, al 63’. A nulla sono serviti i tentativi della squadra di casa di raggiungere il pareggio.