Sammaurese - Borgo San Donnino 1 - 1 | I parmensi resistono in inferiorità numerica

Continua la striscia positiva del Borgo San Donnino che trova un buon pareggio contro la Sammaurese, ma rimane in difficoltà in classifica. Le prime fasi del match sono di studio, con ritmi bassi ed equilibrio. Al 9’ arriva la prima occasione per i borghigiani che vanno al tiro dal limite con Porcari, ma i padroni di casa mandano in corner. Al 14’ viene poi sbloccato il risultato dalla Sammaurese che, dopo aver colpito una traversa, trova il tiro vincente da posizione defilata di Bonandi.

Regna ancora l’equilibrio fino al termine del primo tempo, con gli ospiti che ci provano al 34’ ancora con Porcari che trova l’opposizione di un attento Adorni. Nella ripresa scende la nebbia sul ‘Macrelli’ e il gioco ne risente, ma al 59’ Caniparoli riceve un pallone da Lancellotti, salta un avversario e batte Adorni trovando la rete del definitivo pareggio.

Rischia qualcosa la squadra di Baratta dopo il 65’ quando rimane in inferiorità numerica per l’espulsione di Porcari che secondo l’arbitro avrebbe alzato un braccio in maniera fallosa in un contrasto aereo a centrocampo ed è arrivato il secondo giallo per il giocatore della compagine parmense. Nel finale la Sammaurese tenta il colpaccio, ma il Borgo fa buona guardia e il match termina 1-1.