Sammaurese - Salsomaggiore 4 - 1 | I gialloblù salutano la D nel peggiore dei modi

La brutta notizia è che il Salsomaggiore ha perso ancora, per la ventisettesima volta in stagione. La bella notizia è che non succederà più perché la stagione è finita. Sul campo della Sammaurese il match è terminato 4-1 per i padroni di casa.

Dopo appena due minuti i romagnoli erano già in vantaggio con la rete di Merlonghi che raccoglie un cross invitante e batte Frattini. Nella ripresa al 48’ arriva poi il raddoppio con Bonardi su assist di Grassi. Il 3-0 arriva al 70’ con Tamai e il Salso accorcia ormai troppo tardi all’81’ con Bernasconi. Poi all’89’ arriva il poker dei padroni di casa con Berardi.