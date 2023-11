Sangiuliano City - Borgo San Donnino 2 - 0 | Tornano alla sconfitta i biancazzurri

Sconfitta per il Borgo che sul campo del Sangiuliano City perde per 2-0. Il primo squillo del match lo lancia la squadra di Ciceri dopo otto minuti di gioco con Deiana che conclude rasoterra dalla distanza, Frattini blocca senza particolari problemi. Per registrare la seconda azione degna di nota si deve attendere il 15′, questa volta sono i borghigiani a proporsi in avanti con Carollo che imbuca Lolli e questi colpisce con il corpo all’indietro ma non trova lo specchio della porta.

Il Borgo prende metri e alza il proprio ritmo dopo i primi 10 minuti passati sotto tono. Grande chance al 25’ per i padroni di casa con il numero 9, Cogliati, che sprigiona un potente destro verso Frattini attento a respingere con la mano. Il Sangiuliano City sblocca la partita al 30’ con Salzano: da posizione defilata trova il gol direttamente su punizione. Gli emiliani provano a rispondere subito, sempre su punizione, con il capitano Rossi, tiro insidioso che cambia traiettoria, Manfredin si supera e fa sua la sfera.

Nel primo giro d’orologio della ripresa subito brivido sul fronte gialloverde: conclusione da fuori area di Cogliati, ma la palla termina di poco sopra la traversa. Al 51’ sono i ragazzi di mister Vangioni a portarsi in avanti in cerca del gol del pareggio: traversone dalla fascia di Vecchi in cerca di Calmi ma l’attaccante del Borgo viene anticipato da Solerio che spazza.

Sangiuliano City vicino al raddoppio al 65’ con la conclusione violenta di Cogliati verso Frattini che non trattiene, sulla ribattuta arriva primo Guerrini ma non trova la porta da pochi passi. Al 70’ esce bene il Borgo con Rossi che disegna un cross sul piede di Ferretti, la battuta al volo però viene “strozzata” e la sfera arriva debole tra le braccia di Manfrin.

All’83’ angolo per i padroni di casa: Qeros la manda in mezzo, la palla viene però intercettata da Ferretti con la mano, per il direttore non c’è alcun dubbio e indica il dischetto. Si presenta dagli undici metri Salzano che spiazza Frattini, siglando il 2-0 e la doppietta personale.