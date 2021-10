SanMichelese - Piccardo Traversetolo 1 - 1 | Gialloneri in inferiorità numerica pareggiano nel finale

Non va oltre al pari la Piccardo contro la SanMichelese e la classifica non decolla. A passare in vantaggio sono i padroni di casa che al 12’ applaudono Casta protagonista di un’azione personale in cui supera due avversari prima di liberare un rasoterra che si infila a fil di palo e batte Della Corte. Rispondono al 19’ gli ospiti con Ridolfi che riceve da Rizzitelli e va al tiro, ma non inquadra lo specchio per pochissimo. Prova a spingere la Piccardo per recuperare e al 26’ Mangiarotti trova un bel cross che attraversa tutta l’area ma non trova nessun compagno a spingerlo in rete.

Al 35’ ancora Mangiarotti calcia una grandissima punizione che viene respinta da un ottimo Bianculli. Nella ripresa la Piccardo prova a spingere ancora più forte per recuperare e al 65’ impegna ancora Bianculli su un tiro di Ridolfi. Gli ospiti ci provano poi con Caselli di testa e con Goh da fuori area, ma il termina fuori e il secondo tra le mani del portiere della SanMichelese. Si mette male per i parmensi al 75’ quando viene espulso Mangiarotti per proteste. I modenesi cercano di resistere, ma all’85’ arriva loro la doccia fredda del gol di Truffelli che pareggia i conti di testa.