SanMichelese - Salsomaggiore 0 - 2 | I gialloblù approfittano della superiorità numerica e portano a casa i tre punti

Match povero di emozioni tra SanMichelese e Salsomaggiore, decisa da due episodi. Nel primo tempo nessuna delle due squadre è riuscita a creare buone occasioni da gol. Nella ripresa si mette male la situazione per la squadra di casa quando al 56’ Cristiani viene espulso per somma di gialli. Solo tre minuti più tardi gli ospiti passano in vantaggio con un tiro che dava più l’idea di essere un cross in area, Bianculli però non lo vede partire e il pallone senza pretese entra in rete. Al 75’ reclama un rigore la squadra di Frigieri, ma questo non viene concesso dall’arbitro che invece concede il penalty ai parmensi nei minuti di recupero e a trasformarlo è Benedini.