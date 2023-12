Sant'Angelo - Borgo San Donnino 1 - 1 | Buon punto in ottica salvezza

Punto che muove la classifica per il Borgo San Donnino sul campo del Sant’Angelo che trova il pareggio nei minuti di recupero. Il primo squillo del match arriva al 7’ con l’azione personale di Bongiorni che salta prima un difensore poi tira a giro sul secondo palo, la sfera termina fuori.

I borghigiani mostrano tanta personalità nei primi 30’ di gioco andando vicini alla rete del vantaggio più volte, prima con Tognoni dalla parte sinistra del campo quando si accentra e lascia partire un potente destro che termina all’esterno. Seconda occasione con Vecchi che strappa sulla sinistra e disegna un cross sulla testa di Lolli, sfera che arriva debole nella zona di Nucci.

Dopo 35’ cambia però il parziale: angolo per i lodigiani, battuto da Bramante verso il capitano Uggè che in area è il più rapido ad anticipare tutti e fare 1-0. Nei minuti di recupero ghiotta chance per i padroni di casa: punizione di Renda verso Frattini che fa subito una parata clamorosa respingendo con i pugni e poi sulla ribattuta fa un altro miracolo lasciando speranze di recupero nel secondo tempo.

Nella ripresa sono invece i ragazzi di Vangioni a provare ad alzare maggiormente il baricentro e si rendono pericolosi ancora con il giovane Carollo, il cui tiro da fuori va alto non di molto. Sempre pericolosa la squadra ospite al 18’ minuto: punizione di Tognoni che prova la conclusione verso Nucci che all’ultimo devia in angolo.

Lodigiani vicinissimi al raddoppio con la conclusioni da fuori di Gobbi, palla che termina alla destra di Frattini. Borgo che non si lascia intimorire e tenta il tutto per tutto, il mister decide di optare nei minuti finali il 4-2-4 per cercare la rete del pareggio, che arriva esattamente allo scadere del recupero: nasce tutto sulla punizione di Ferretti che viene deviata, palla che termina sui piedi di Buongiorno che scarica in rete e sigla il pareggio.