Sarmatese - Real Sala Baganza 2 - 3 | Tre minuti di follia

Stupisce ancora il Real Sala Baganza che, neopromosso, raggiunge Carignano e Felino a dieci punti in classifica, entrando nella zona play off dopo aver battuto in trasferta la Sarmatese per 3-2 con una grandissima prestazione di carattere.

I padroni di casa partono meglio e sono costretti poi nel finale a mangiarsi le mani. Al 30’ infatti arriva la rete che sblocca il match in favore dei piacentini con Squintani che può esultare. Il primo tempo termina poi per 1-0, mentre nella ripresa sembra che nessuna delle due riesca più dare una svolta al match.

E’ l’85’ quando i padroni di casa trovano il raddoppio con Gazzola e pensano di aver definitivamente chiuso il match, ma a questo punto reagisce il Sala Baganza che in tre minuti fa fuoco e fiamme: all’87’ la riapre Anastasia, un minuto dopo pareggia Bocchi e al 90’ la beffa finale con la rete di Benecchi che ribalta tutto e consegna i tre punti ai parmensi.