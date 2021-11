Sasso Marconi - Borgo San Donnino 1 - 1 | Biancazzurri raggiunti al 95'

Pareggio che lascia tanto rammarico al Borgo San Donnino, in vantaggio fino al 95’ e poi raggiunto. Già nei primi secondi gli ospiti si fanno persicolosi e aggressivi e chiedono un calcio di rigore quando Isufaj viene atterrato in area, ma per l’arbitro si può continuare a giocare. Al 5’ rispondono i padroni di casa che ci provano con Errichiello che si fa parare un buon tiro da Frattini. Il pallino del gioco poi passa in mano ai parmensi che dominano e creano alcune buone occasioni nel primo tempo, nessuna però veramente pericolosa.

Si decide tutto allora nella ripresa quando al 56’ Lancellotti parte in velocità verso l’area, aprendo sulla sinistra per Finocchio che crossa basso e trova Pederzani del Sasso Marconi in area: questo colpisce male e invece di spazzare via, manda in rete segnando un clamoroso autogol. Cinque minuti più tardi sembra fatta per il raddoppio quando Auregli non trattiene un tiro di Lancellotti, ma Finocchio sbaglia il tap-in.

Continua a provare a chiuderla la squadra di Baratta che nel recupero crede ormai di avere i tre punti in mano, invece al 95’ arriva la doccia ghiacciata: calcio d’angolo per i bolognesi, la difesa barghigiana non allontana il pallone che rimane a vagare in area prima di arrivare sul secondo palo dove Grazhdani lo recupera e lo manda in rete senza problemi trovando il gol dell’1-1.