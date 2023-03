Sasso Marconi - Colorno 0 - 0 | Un punto a testa per non farsi male

Squadra in casa

Squadra in casa Sasso Marconi

Pareggio a reti inviolate tra Sasso Marconi e Colorno, due squadre che non hanno più niente da chiedere alla classifica essendo ormai salve con tante giornate di anticipo e non potendo più provare a raggiungere le parti alte per sperare nella promozione.

Il match risente quindi della mancanza di motivazioni delle due squadre che preferiscono non farsi male e portano a casa un punto a testa dopo un match tutto sommato equilibrato.