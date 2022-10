Sasso Marconi - Fidentina 2 - 0 | Torna alla sconfitta la squadra granata

Torna alla sconfitta la Fidentina che oggi aveva il difficile compito di affrontare la trasferta di Sasso Marconi. Contro la bolognese retrocessa i granata non sono riusciti a imporsi, giocando comunque un primo tempo equilibrato ma terminato con il vantaggio dei padroni di casa che al 42’ sono andati in gol con Geroni. Nella ripresa è stato Silipo al 58’ a raddoppiare per il Sasso, mentre la Fidentina non è riuscita a riaprire il match.