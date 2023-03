Sasso Marconi - Piccardo Traversetolo 1 - 0 | Tanto vento e poche emozioni

Forte vento che condiziona la partita, ma tra Sasso Marconi e Piccardo Traversetolo lo spettacolo non decolla soprattutto per la poca iniziativa di entrambe le formazioni ormai salve e senza particolari obiettivi. Al 3’ bella palla di Boselli per Notari che in tuffo di testa non centra la porta. Al 12’ occasione per i padroni di casa con un’azione personale di Figliomeni che, una volta entrato in area, serve in mezzo per Rinieri che conclude a botta sicura ma il suo tiro viene respinto dal recupero in scivolata di Gianferrari.

Nella ripresa, al 52’, occasione per i padroni di casa con Sanè che perde palla in fase d’impostazione dando via libera a Rinieri che pesca Figliomeni al limite dell’area tutto solo ma la conclusione del numero nove sfiora il palo alla destra di Aimi. Partita che scorre senza troppi emozioni fino all’80 quando Geroni porta in vantaggio i padroni di casa con un tiro da fuori approfittando di una risposta corta della difesa giallonera.