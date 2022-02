Scandianese Casalgrandese - Terme Monticelli 0 - 0 | I parmensi sprecano nel finale

Squadra in casa

Squadra in casa Scandianese Casalgrandese

Arriva un punticino importante per il Terme Monticelli nella trasferta in casa della Scandianese Casalgrandese. La partita è stata combattuta, nonostante il risultato finale che ha visto le reti inviolate, anche a causa del lungo stop dovuto al Covid, con le squadre che devono ancora riprendere il ritmo della partita. Nel primo tempo i parmensi hanno una buona occasione quando i locali perdono un pallone sulla linea di fondo, ma Remigini sbaglia il tiro e spara alto. Nella ripresa ci prova la Scandianese al 63’, ma Odoro, solo davanti al portiere, si mangia clamorosamente un gol fatto. Nel finale altra palla importante per gli ospiti che trovano però Ferrari a salvare un bel diagonale.