Scandicci - Salsomaggiore 2 - 0 | Decimo KO consecutivo per i termali

Decima sconfitta consecutiva per il Salsomaggiore che non riesce più a rialzarsi in questa Serie D che si sta trasformando in un incubo. A Scandicci termina per 2-0 con i toscani che in due minuti decidono la gara e poi controllano. Il vantaggio arriva al 25’ quando Galletti è costretto a un rinvio frettoloso che favorisce Saccardi bravo a recuperare la palla dai 20 metri e a calciare lesto a porta praticamente vuota.

Al 27’ arriva già il raddoppio per i padroni di casa che costruiscono una bella azione culminata con un cross per Gozzerini che dal centro dell’area, di testa, la mette in rete per il 2-0. Nella ripresa prova a reagire il Salsomaggiore, ma tutti i tentativi terminano lontani dallo specchio della porta.