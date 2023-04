Serie A femminile, Como - Parma 1 - 0 | Crociate ancora sfortunate

Grossi guai per il Parma femminile che ieri ha perso anche lo scontro con il Como in terra lombarda e ora è penultimo nella poule salvezza a soli due punti dall’ultimo posto ora ricoperto dalla Sampdoria. Sulle sponde del Lario le crociate hanno giocato alla pari delle avversarie, ma sono state punite nella ripresa, al 57’, dalla rete di Beccari. Dopo la sfortuna dei due rigori sbagliati domenica scorsa contro il Sassuolo, è arrivata anche una traversa piena nel finale del match giocato ieri e alla fine il risultato è stato di 1-0 per il Como.