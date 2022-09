Serie A femminile, Fiorentina - Parma 2 - 1 | Crociate sottotono, le viola ne approfittano

Sconfitta per il Parma femminile che cede in casa della Fiorentina, squadra in grande forma alla terza vittoria consecutiva. Dopo appena tre minuti Pirone commette fallo in area su Catena ed è rigore: sul dischetto va Kajan che non sbaglia. E’ la Fiorentina a fare la partita, mentre il Parma fatica, ma nella ripresa arriva la reazione delle ducali che al 54’ trovano il pareggio con Martinovic su assist di Marchao. Passano però appena tre minuti e le gigliate passano ancora in vantaggio quando Catena ribadisce in rete una traversa colpita da una compagna. Le viola allora cercano di mantenere il risultato, ribattendo i deboli tentativi delle parmensi nel finale.