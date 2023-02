Serie A femminile, Juventus - Parma 2 - 1 | Le crociate la riaprono nel finale, ma non basta

Sconfitte 2-1 in casa della Juventus le ragazze del Parma femminile che chiudono terzultime la regola season. Subito impiegata Capelletti che deve opporsi al Bonansea al 1’, poi al 9’ ancora il portiere crociato su Bonansea e al 13’ traversa di Banoit. Un minuto dopo ancora miracolo di Capelletti su Beerensteyn e al 16’ la rete del vantaggio per le bianconere con Bonansea che calcia dal limite e trova la porta. Quattro minuti più tardi il raddoppio con Girelli che riceve da Beerensteyn e batte Capelletti.

Al 44’ annullato un gol a Corbin per fuorigioco e nella ripresa ancora in avanti le padrone di casa che sembrano poter veramente fare ciò che vogliono. Le occasioni fioccano a senso unico, ma all’80’ il Parma riapre tutto con la rete di Cambiaghi che di testa anticipa le avversarie, ma orami non c’è più tempo per recuperare.