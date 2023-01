Serie A femminile, Parma - Como 1 - 0 | Tre punti nello scontro diretto

Finalmente una vittoria per le crociate che salgono così a nove punti in classifica e si avvicinano alla Sampdoria, al Sassuolo e alle avversarie di giornata del Como. Il primo tempo è bloccato, ma le padrone di casa si fanno preferire con alcune azioni importanti e in particolare con la nuova arrivata Paloma Lazaro.

Nella ripresa si torna in campo con ritmi più alti e al 3’ il Parma trova il vantaggio con Corbin che in tap in manda in rete una respinta di Korenciova. Al 19’ va in rete anche il Como, ma il gol viene annullato per fuorigioco. Nel finale si rischia qualcosa, ma alla fine i tre punti sono conquistati.