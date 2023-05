Serie A femminile, Parma - Como 2 - 2 | Linberg spezza i sogni delle crociate

Ancora una volta le crociate si fanno raggiungere nel finale e sprecano una grande occasione per provare a raggiungere la salvezza diretta che sembra sempre più lontana. Contro un Como già salvo infatti, le ragazze del Parma sono passate sul doppio vantaggio e si sono fatte raggiungere nel finale rimanendo così al penultimo posto.

A cambiare il risultato è stata Banusic al 7’ dalla distanza, poi al 41’ è stata Cambiaghi a raddoppiare su corner di Benoit. Nella ripresa però le lariane sono tornate in partita con la rete di Linberg in tap in. Le padrone di casa cominciano a tremare e il Como ne approfitta per mettere a segno anche il 2-2 al 90’, ancora con Linberg che si trova sola in area e non sbaglia.