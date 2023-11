Serie A femminile, Parma - Hellas Verona 7 - 1 | Che goleada per le crociate!

Super giornata per il Parma femminile che non solo ha vinto il big match contro l’Hellas Verona, ma addirittura lo ha fatto segnando ben sette gol e subendone uno. Un risultato e un pomeriggio da incorniciare per le crociate che risalgono la classifica.

Sono state quattro le reti solo nel primo tempo, con il vantaggio arrivato già al 10’ con Gago che ha messo la partita sui giusti binari. Al 24’ poi Ambrosi ha raddoppiato e al 36’ è arrivato già il tris di Fracaros. Prima di andare all’intervallo, al 38’, Gago ha messo a segno la rete della doppietta personale e del poker.

Nessuna reazione dell’Hellas Verona che è stato semplicemente sopraffatto dall’onda gialloblù. Nella ripresa ancora col piede sull’acceleratore il Parma che ha fatto cinquina col rigore trasformato da Fracaros, anche lei in doppietta. Poi un minuto più tardi sesta rete di Nichele e infine al 75’ Spyridonidou fa la settima. All’86’ è arrivata la rete della bandiera per l’Hellas segnata da Rognoni.