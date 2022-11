Serie A femminile, Parma - Inter 2 - 2 | Le crociate sul doppio vantaggio si fanno recuperare

Nonostante tutto è un buon pareggio quello delle crociate in casa contro l’Inter nella decima giornata di campionato. Fase iniziale di studio tra le due formazioni, poi a provarci è Bonetti che non è fortunata e risponde al 30’ Martinovic sfiorando il palo. E’ solo questione di poco però perché dopo due minuti la stessa Martinovic porta in vantaggio il Parma da sotto porta.

Crescono i ritmi nella ripresa e al 59’ le padrone di casa raddoppiano con Banusic che di mancino batte Durante. Reagisce allora l’Inter che sfiora più volte il gol, trovandolo poi al 70’ con Van der Gragt che di testa infila in rete un assist di Alborghetti. Spingono forte ora le nerazzurre che al 79’ pareggiano con Chawinga di sinistro, lanciata da Bonetti. Il finale è un po’ confusionario e il match termina 2-2.