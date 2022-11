Serie A femminile, Parma - Juventus 1 - 2 | Le bianconere la vincono nel recupero

Ancora una sconfitta per le crociate che passano in vantaggio in casa, difendono bene, ma si fanno poi rimontare dalla Juventus. Il vantaggio delle parmensi arriva al 19’ con Farrelly che approfitta di un erroraccio in disimpegno delle bianconere, recupera palla e mette in mezzo per Martinovic che di testa insacca.

Sembra mettersi bene la situazione, con le ospiti che non riescono a reagire a dovere e che nei propri tentativi continuano a sbattere contro un muro eretto dalle padrone di casa. Ci provano in tutti i modi nella ripresa le juventine e poi nei minuti di recupero continuano a crederci e trovano il pareggio al 92’ con Boattin, liberata da Bonansea. Tre minuti più tardi la frittata per le crociate che si fanno superare quando Gunnarsdottir scarica un sinistro potente che gonfia la rete per l’1-2 finale.