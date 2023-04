Serie A femminile, Parma - Pomigliano 2 - 2 | Due punti persi per le crociate

E’ solo pareggio per le crociate nella sfida salvezza con il Pomigliano. Non riesce così al Parma il sorpasso alla Sampdoria che viene solo raggiunta in classifica. Buon primo tempo del Parma che si avvicina spesso all’area avversaria senza però trovare mai l’occasione giusta. Le ospiti prendono così coraggio e ad inizio ripresa passano avanti con Martinez che dribbla un’avversari e poi manda in rete.

La reazione del Parma arriva in fretta e porta Corbin al pareggio dopo una bella azione di squadra. All’88’ le crociate ribaltano il risultato con Cambiaghi brava a sfruttare un’azione personale. All’ultimo secondo le ragazze del Parma sono però sfortunate e subiscono la rete del pareggio del Pomigliano ancora con Martinez che approfitta di un rimbalzo favorevole.