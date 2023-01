Serie A femminile, Parma - Roma 2 - 3 | Gara in equilibrio fino al 74'

Parte bene la giornata delle crociate che sembrano finalmente poter dare una svolta al proprio campionato. Contro la Roma con ambizioni altissime, il Parma passa infatti subito in vantaggio approfittando di un errore difensivo: Martinovic è svelta a recuperare il pallone e a scaricarlo in rete per l’1-0. Solo tre minuti dopo però arriva il pareggio delle capitoline: calcio d’angolo, pallone che viene spazzato fuori dall’area e che arriva sui piedi di Haavi che dalla distanza buca la difesa di casa.

Ribalta il risultato poi la squadra ospite e al 18’ è 1-2 con Giacinti che di tacco devia un tiro di Glionna. Il Parma trova comunque la forza di reagire e al 33’ trova il pareggio con Santoro, ma il gol è annullato per fuorigioco. Il pareggio però non tarda troppo ad arrivare e al 44’ è Bardin a bucare la porta di Caesar chiudendo il primo tempo sul 2-2.

Nella ripresa i ritmi stentano a rimanere alti e la Roma al 54’ chiede un calcio di rigore per un fallo di mano che non viene però concesso dal direttore di gara. Viene invece indicato il dischetto al 74’ quando Herooum atterra Giacinti in area e dal dischetto Andressa non sbaglia, regalando così la vittoria alle ospiti, mentre il Parma rimane ancora ultimo in classifica.