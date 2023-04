Serie A femminile, Parma - Sampdoria 1 - 1 | Le crociate tornano a fare punti

Rimane in difficoltà al penultimo posto in classifica della poule salvezza il Parma femminile che oggi ha pareggiato contro la Sampdoria (ultima) per 1-1. La speranza rimane ancora accesa, anche se le partite sono sempre meno.

Dopo tre sconfitte consecutive arriva un punto a dare la carica in vista del finale di stagione che sarà accesissimo. Contro la blucerchiate le cose sembrano essersi messe bene quando al 14’ Bardin ha portato in vantaggio le crociate. Al 36’ però è arrivato il pareggio di Bonfantini e nessuna delle due è riuscita a tirare la stoccata vincente da tre punti.