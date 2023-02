Serie A femminile, Parma - Sampdoria 3 - 1 | Le crociate salgono al penultimo posto

Importante vittoria del Parma femminile che lascia finalmente l’ultima posizione portandosi a 13 punti in classifica ad una giornata dalla fine della regular season. Le crociate cominciano subito all’attacco e si portano in vantaggio al 12’ con Paloma Lazaro Torres Del Molino che riceve da Corbin e manda in rete. Il raddoppio non tarda troppo ad arrivare e al 35’ è Farrelly che trova una gran rete dalla distanza.

Un minuto più tardi le padroni di casa sfiorano anche il tris con Corbin che di testa scheggia la traversa. La Sampdoria non riesce mai ad entrare veramente in partita e ad inizio ripresa subisce la terza rete che di fatto chiude il risultato con Del Molino che a due passi da Tampieri non sbaglia. All’83’ le blucerchiate accorciano le distanze su rigore trasformato da Bonfantini, ma il match ormai è deciso.