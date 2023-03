Serie A femminile, Parma - Sassuolo 0 - 1 | Caduta casalinga per le crociate

Il Sassuolo vince di misura a Parma nella seconda giornata della poule salvezza. Il match non è esaltante dal punto di vista dello spettacolo, specialmente nei primi momenti. Ci prova Benoit al 25’, ma trova la risposta del portiere avversario, poi Santoro va sul pallone a crossa re Brignoli colpisce col braccio in area: da dischetto per le crociate va Paloma Lázaro Torres Del Molino ma Kresche para.

Al 46’ del primo tempo Nagy appena entrata atterra Girone in area ed è ancora rigore per il Parma: questa volta sul dischetto va Martinovic che trova ancora una volta la grande risposta di Kresche. Nella ripresa poi meglio il Sassuolo che al 75’ trova la rete della vittoria Tomaselli che tira a porta vuota dopo una bella azione di squadra. Non riesce a reagire il Parma e il finale è 0-1.