Serie A femminile, Pomigliano - Parma 0 - 0 | Un punto a testa per sperare nella salvezza

Pareggio a reti inviolate nel delicato scontro salvezza tra Pomigliano e Parma nella Serie A femminile. Le crociate giocano un buon primo tempo, molto attente a chiudere tutti gli spazi, tanto che il primo vero pericolo arriva da un tiro dalla distanza di Di Giammarino al 21’ che impegna Capelletti in una deviazione in angolo. Continuano con tentativi da entrambe le parti le due formazioni, ma senza creare grandi apprensione nelle avversarie.

Al 40’ sono ancora le padrone di casa a sfiorare il vantaggio con Martinez che sfiora l’incrocio dei pali, ma osserva solo il pallone uscire sul fondo. Nella ripresa la partita si scalda quando Pomigliano chiede a gran voce un calcio di rigore per fallo di mano di Heroum, ma per il direttore di gara non ci sono gli estremi per accordarlo.

La partita prosegue poi senza grandi emozioni, dal momento che ogni azione creata termina poi count tiro fuori dallo specchio della porta. Solo all’89’ Capelletti deve sporcarsi ancora i guantoni con una respinta su tiro di Martinez che finisce poi sui piedi di Di Giammarino imprecisa poi nel tap in e il pallone termina fuori. Un buon punto su un campo ostico per le crociate che continuano a provare a sperare nella salvezza.