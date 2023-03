Serie A femminile, Pomigliano - Parma 4 - 1 | Le crociate cominciano con una sconfitta la corsa alla salvezza

Partono col piede sbagliato le crociate nella poule salvezza del campionato di Serie A femminile. Le ragazze di Panico sono state sconfitte in casa del Pomigliano e domenica prossima affronteranno il Sassuolo vincente ieri per 3-0 contro la Sampdoria. Sono partite meglio le padrone di casa che hanno costruito subito alcune buone occasioni. Le ospiti si sono fatte vedere intorno alla mezzora senza però pungere.

Il risultato è stato sbloccato solo nei minuti di recupero della prima frazione di gioco con Martinez che in tap in ha mandato in rete una respinta miracolosa di Capelletti su punizione di Battelani al 47’. Neanche il tempo di festeggiare che Lazaro ha pareggiato i conti con un bel pallonetto: 1-1 al riposo. Nella ripresa è partita meglio la squadra di casa che al 65’ è tornata in vantaggio con Taty che ha spinto in rete un corner battuto dalla destra.

Ha provato a reagire il Parma con una bella punizione di Marchao, ma al 71’ Ferrario è stata atterrata in area e l’arbitro ha assegnato calcio di rigore: doppietta per Taty che ha trasformato. All’ultimo secondo il Pomigliano ha poi calato anche il poker con un bel tiro dalla distanza di Corelli che si è infilato sotto l’incrocio per il 4-1 finale.