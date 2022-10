Serie A femminile, Roma - Parma 5 - 0 | Le crociate non entrano mai in partita

Sconfitta bruciante per il Parma femminile che a Roma rimedia cinque reti. Non c’è partita tra le due formazioni, con le giallorosse già in vantaggio al 16’ quando Haavi di destro trova l’angolino. Continua a macinare occasioni la Roma che più volte sfiora il raddoppio, in particolare al 25’ quando Wenninger di testa colpisce la traversa.

Al 29’ arriva il 2-0 con Haug che di testa mette in rete un bel traversone di Haavi. Gol incredibile poi di Giacinti al 33’: pallonetto dalla distanza che supera Capelletti e va in rete per il 3-0. La partita è ormai in ghiaccio e nella ripresa la Roma trova il poker al 60’ con Haavi che trova la doppietta personale; doppietta anche per Haug all’88’ e finale 5-0.