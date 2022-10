Serie A femminile, Sampdoria - Parma 0 - 0 | Punticino per le crociate che non approfittano della superiorità numerica

Pareggio a reti inviolate per le crociate che tornano a fare punti e a muovere leggermente la classifica. Sul campo della Sampdoria non si vede un grande spettacolo nel primo tempo, con l’unica azione degna di nota che finisce in gol per le parmensi, ma la rete viene annullato per un fallo in attacco dell’autrice del gol Banusic.

Nella ripresa partono meglio le blucerchiati che trovano a loro volta un gol, annullato però per fuorigioco di Baldi. Rimangono poi in inferiorità numerica le padrone di casa per l’espulsione di Baldi, ma il Parma non riesce ad approfittarne e il match termina per 0-0.