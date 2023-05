Serie A femminile, Sampdoria - Parma 3 - 0 | Crociate in Serie B

Alla fine è arrivata la retrocessione per le crociate, nella gara più importante, quella da dentro o fuori con la Sampdoria. Il 3-0 netto delle blucerchiate ha permesso alla Sampdoria di rimanere ancora con la speranza della salvezza, mentre le parmensi, dopo questa ennesima brutta caduta, dovranno ripartire dalla Serie B.

Dopo la prima mezzora di studio e di paura, le padrone di casa hanno trovato il vantaggio al 32’ con l’autorete di Cox che ha messo in porta una sponda di Re su corner di Baldi. Il raddoppio arriva poco dopo quando Santoro ha commesso fallo di mano in area e dal dischetto Bonfantini non ha perdonato. Ora il Parma scompare completamente e la Samp trova il tris con Tarenzi.