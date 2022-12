Serie A femminile, Sassuolo - Parma 2 - 2 | Crociate raggiunte al 94'

Terminata con un pareggio la sfida salvezza tra Sassuolo e Parma. A passare in vantaggio sono state le neroverdi già all’8’ con Clelland che si è trovata di fronte a Capelletti e non ha sbagliato il colpo. Subito è arrivata però la reazione delle crociate che al 13’ hanno trovato il pareggio con Martinovic in rovesciata sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Si sono abbassati poi i ritmi dopo un avvio vivace e nel finale di primo tempo il Sassuolo ha avuto due grandissime occasioni, la prima con Clelland che ha trovato la risposta di Capelletti e la seconda con Monterubbiano che colpisce a botta sicura, ma trova un’avversaria sulla traiettoria.

Nella ripresa sono state le ospiti a partire meglio e a ribaltare il risultato con Banusic che ha approfittato di un erroraccio di Lauria. Sembra andare verso una brutta e immeritata sconfitta la squadra di Piovani che poi al 94’ ha trovato il gol del pareggio finale con Goldoni che di testa ha messo in rete un bel cross dalla destra di Filangeri.