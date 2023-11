Serie B femminile, Arezzo - Parma 0 - 1 | Silvioni nella ripresa regala tre punti alle crociate

Bella vittoria del Parma femminile sul campo dell’Arezzo. Alle crociate è bastata solo una rete per portare a casa il bottino pieno e, anche se il dominio in campo è stato sicuramente gialloblù, non è stato semplice riuscire a mettere a segno la rete della vittoria.

Il primo tempo infatti è terminato a reti inviolate, con le toscane molto chiuse e decise a non perdere. Nella ripresa però un po’ di confusione in area ha favorito Silvioni che è riuscita a buttarla dentro per i tre punti. C’è stata poi anche l’occasione di Benedetti che però è stata fermata dalla traversa.