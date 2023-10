Serie B femminile, Brescia - Parma 2 - 1 | Prima sconfitta per le crociate

Prima sconfitta in campionato per le crociate che sul campo del Brescia non riescono a rimanere in partita e si fanno sovrastare senza trovare la via del pareggio per la seconda volta. Il tentativo quindi di rimanere a punteggio pieno dopo questa giornata va in fumo.

A sbloccare il risultato sono le padrone di casa che passano avanti con Magri. Le crociate reagiscono bene però e pervengono al pareggio con Benedetti, ma l nuovo vantaggio delle rondinelle firmato da Brayda non lascia scampo alle ospiti che tornano a Parma senza punti nella terza giornata.