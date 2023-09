Serie B femminile, Parma - Cesena 2 - 1 | Si parte bene, vittoria meritata delle crociate

Dopo la delusione dello scorso campionato, terminato con la retrocessione, la crociate partono benissimo nella nuova stagione vincendo prima in Coppa Italia e conquistando i tre punti anche nella prima di campionato di Serie B, sul campo di Noceto, contro la regazze del Cesena.

Buon primo tempo, piuttosto equilibrato, ma sullo scadere è Beil a portare in vantaggio le gialloblù con una gran botta dal limite dell’area. Subito ad inizio ripresa arriva il raddoppio di Ambrosi che approfitta di un momento di confusione in area per metterla dentro. Nel finale il Cesena prova a riaprirla D’Auria, ma il risultato rimane 2-1.