Serie B femminile, Parma - Res Roma 4 - 2 | Le crociate ci credono fino all'ultimo

Bella vittoria anche se sofferta per le crociate che rifilano un poker alle avversarie della Res Roma. Il match è piuttosto animato fin dai primi momenti e al 15’ è la squadra di casa a passare in vantaggio grazie ad un rimpallo con Kongouli. Serve poi la miglior Maurilli per parare al 20’ su Gago.

Al 22’ pareggio di Duchnowska in tap in per le romane e tre minuti più tardi arriva un’altra risposta delle crociate con Ambrosi che sugli sviluppi di un corner ristabilisce il vantaggio gialloblù. Non c’è tempo neanche per respirare perché un minuto più tardi è Clemente a riprendere la partita e riportarla sul pareggio prima che sia finito il primo tempo.

Nelle ripresa regna l’equilibrio e non ci sono più botta e risposta così concitati tra le due formazioni, ma al 92’ un gran destro di Silvioni riporta in vantaggio il Parma quando ormai sembrava che si andasse verso il pareggio. Al 94’ poi ci mette lo zampino anche Spyridonidou che mette a frutto un bel contropiede per il 4-2 finale.