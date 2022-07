Serie B, venerdì 15 luglio la presentazione dei calendari

Venerdì 15 luglio prenderà il via ufficialmente la nuova stagione sportiva di Serie BKT 2022/2023 con la presentazione del calendario organizzato dalla Lega Nazionale Professionisti Serie B.

Location dell’evento, la suggestiva Arena dello Stretto “Ciccio Franco” di Reggio Calabria, in cui verranno svelate le 38 giornate della 91a edizione del “Campionato degli italiani”. Come di consueto, una delle venti città del torneo ospiterà la kermesse per testimoniare la vicinanza ed il legame che unisce la LNPB ai territori della penisola.

La stagione sportiva abbraccerà ben 14 Regioni distribuite in modo omogeneo da nord a sud, da est a ovest con 6 capoluoghi di Regione rappresentati.

L’evento nella città calabrese risulta così essere ricco di significati: ribadire innanzitutto le bellezze della nostra terra, l’Italia, valorizzandole all’interno di un contesto calcistico che ne promuova l’attrattività; riconoscere il merito di una proprietà, quella della Reggina 1914, che ha saputo rilanciare in pochissimo tempo un club ed una tradizione calcistica con tantissimi tifosi in tutto il mondo.

‘Ancora una volta – sottolinea il Presidente LNPB Mauro Balata – il nostro Paese offre un palcoscenico d’indiscussa bellezza ad un campionato che appartiene agli italiani. Si preannuncia una stagione spettacolare e combattuta oltre che arricchita di piazze dalla grandissima storia sportiva. Devo ringraziare il Patron Saladini e la Reggina 1914 per avere avanzato la candidatura della propria città quale organizzatrice della presentazione dei calendari a dimostrazione del grande lavoro della nuova proprietà amaranto. Desidero ringraziare il Presidente Cardona e tutte le società della Serie BKT che, nonostante la complessità del periodo che stiamo vivendo, danno quotidianamente esempio di impegno e passione’.

‘Desidero ringraziare – dichiara il Presidente della Reggina 1914 Marcello Cardona – anche a nome di Felice Saladini, il Presidente della LNPB Mauro Balata e tutti i Presidenti della Serie BKT. Saremo all’altezza per questo evento importante, per iniziare a segnare in modo indelebile il nuovo corso della Reggina 1914’.