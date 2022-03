Serie D, Girone D: il Borgo San Donnino cambia orario per il prossimo match

Per favorire la partecipazione della Rappresentativa Serie D al Torneo di Viareggio in programma questo fine settimana, è stato fermato il campionato che riprenderà regolarmente il prossimo weekend con la ventinovesima giornata. Il Borgo San Donnino ha reso noto che è stato fissato un cambio di orario per la prossima partita in casa del Ghiviborgo: il match si giocherà infatti in anticipo sabato 26 alle ore 15.