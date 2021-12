Serie D, rinviata la partita tra Borgo San Donnino e Forlì

Non si disputerà domani la partita tra Borgo San Donnino e Forlì, inizialmente programmata per le 14,30. Sono tante le partite che sono state annullate a causa del maltempo degli scorsi giorni che ha reso i campi impraticabili. Tra queste anche la sedicesima giornata del campionato di Serie D, Girone D, che avrebbe previsto lo scontro tra i parmensi e i romagnoli. Non si sa ancora quando sarà possibile recuperare la gara, ma presumibilmente non accadrà prima di inizio gennaio.