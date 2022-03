Serie D, rinviata per Covid Borgo San Donnino - Sasso Marconi

Squadra in casa

Squadra in casa Borgo San Donnino

E’ stata rinviata a data da destinarsi la gara del Borgo San Donnino in programma questo pomeriggio al ‘Ballotta’ di Fidenza per il turno infrasettimanale di Serie D contro il Sasso Marconi. La ragione è ancora una volta il Covid che ha obbligato la squadra bolognese a chiedere il rinvio poi accordato. I biancazzurri rimangono così ultimi, a due punti dalla penultima che ha già giocato però tutte le partite e due punti anche dalla terzultima, il Progresso, quindi dalla possibilità di giocare i play out, ma anche i bolognesi hanno una partita ancora da recuperare.