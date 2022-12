Serie D, Salsomaggiore: Lavezzini si dimette, gialloblù senza allenatore

Dopo la decima sconfitta consecutiva, un altro terremoto ha colpito Salsomaggiore. E’ infatti di questo pomeriggio la notizia delle dimissioni dell’allenatore che era subentrato lo scorso 22 novembre e che ha raccolto solo sconfitte.

Si parla di motivi di salute, ma certamente anche la situazione in cui versa la squadra ha inciso sulla decisione. La società ha accettato la scelta e sta cercando un sostituto, ma probabilmente per il turno infrasettimanale di giovedì contro la Sammaurese non ci sarà il tempo di trovare un allenatore, quindi si opterà per una soluzione interna.

Di seguito il comunicato ufficiale della società: “Il Salsomaggiore Calcio comunica che il tecnico Rino Lavezzini ha presentato, nella giornata odierna, le sue dimissioni da allenatore della Prima Squadra. La Società ringrazia il Mister per l’impegno e per la professionalità profusa in questa breve esperienza. Nel corso della settimana verrà annunciato contestualmente il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra”.