Solignano - Alsenese 2 - 2 | Pareggio importante e amaro

Ancora un risultato utile per il Solignano che in casa perviene ad un pareggio contro la diretta concorrente l’Alsenese e si tiene ancora in vita con la speranza di raggiungere la salvezza. IL primo tempo è equilibrato e si sblocca solo al 45’ quando Palumbo porta avanti i parmensi.

Nella ripresa arriva presto il raddoppio di Federzi che al 53’ fa 2-0. Crolla poi la squadra di casa che cede il passo ad una Alsenese carica e affamata di punti. Così al 57’ Luca Barbarini accorcia le distanze e al 68’ è De Lazzari a raggiungere il pareggio. Un risultato amaro per come è maturato, ma comunque determinante per il cammino della squadra in campionato.